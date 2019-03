Come allenare la memoria

La memoria è il processo attraverso cui il nostro cervello viene trasformato di continuo dall’esperienza ed essa si rivela fondamentale per qualsiasi tipo di apprendimento.

Tutto ciò che facciamo è governato dalla memoria, che possiamo definire, molto semplicemente, come la capacità di acquisire e mantenere le informazioni.

Chissà perché si pensa sempre ad allenare i muscoli e mai la mente!

Se ci si impegna la memoria può migliorare in maniera decisamente sensibile: ecco qualche strategia utile in merito.

Giochi di parole

Le parole sono un ottimo strumento per allenare la memoria.

I sistemi più efficaci sono.

– rime. Ottime per codificare informazioni. Per non sbagliare la regola dell’acca nella grammatica italiana ad esempio, basta imparare “con are ere e ire l’acca va a dormire”

– acronimi. Sono formati dalla prima sillaba delle parole che compongono un’espressione che si vuole ricordare. Esempio: per tenere a mente la sequenza di elementi Boro, Ossigeno e Sodio, il termine giusto è BOS

– acrostici. Ne è un esempio lampante quello che più o meno tutti abbiamo appreso alle Elementari per imparare e ricordare i nomi delle Alpi, ovvero “Ma con gran pena le reca giù”, che racchiude il nome delle Alpi Marittime, Cozie, Graie, Pennine, Lepontine, Retiche, Carniche e Giulie.

Immagini da associare ai numeri

Chi ha difficoltà a ricordare i numeri, ad esempio quelli del telefono o i vari codici PIN, può allenarsi associandoli a immagini e scenette vere e proprie.

Esempio: lo 0 è una palla, l’1 un bastone e il 9 un palloncino tenuto da un filo.

Se si deve ricordare 10, basta associarlo ad un bastone che colpisce una palla; se si deve ricordare 19, allora si memorizza un bastone che rompe un palloncino ecc.

Associare nomi e volti

Quando ci presentano una persona nuova, per ricordarla più facilmente, potremmo provare ad associare al suo nome una caratteristica evidente del suo volto.

Un naso importante, le orecchie sporgenti, le sopracciglia folte, le labbra carnose e un collo taurino ad esempio, associati al nome, dovrebbero aiutarci a ricordare bene la persona in questione.

Cruciverba, sudoku, rebus e giochi

I classici giochi enigmistici di parole e numeri, oltre che divertenti, costituiscono anche un allenamento perfetto per la memoria.

Via libera allora alle parole crociate, ai rebus, al sudoku & C., in grado di stimolare la mente molto più di quanto comunemente si creda.