numero verde postepay

Qual’è il numero verde da chiamare in caso di problemi alla propria Postepay?

800.003.322 è il numero che vi permette di ricevere informazioni e/o assistenza per la carta prepagata Postepay emessa da Poste Italiane Spa.

Smarrimento o furto Postepay

In questo caso il numero da comporre è invece 800.902.122 e per chi telefona dall’estero il numero da comporre (a pagamento) è: 049 21 00 149.

Se state leggendo questo articolo probabilmente avrete avuto problemi con la vostra carta prepagata Postepay, oppure può darsi che abbiate bisogno di informazioni sul funzionamento della Carta Postepay quale essa sia visto che di queste carte ve ne sono di diverso genere anche con l’IBAN ad esempio.

Postepay è la carta prepagata che a partire dal 2003 viene emessa e promossa dal Gruppo Poste Italiane oggi Spa, questa carta ha il vantaggio di poter essere impiegata sia in Italia che all’estero, (fa parte di un Circuito che lo permette) e potete anche usarla sui siti Internet di tutto il mondo.

I diversi tipi di Postepay

Attualmente è possibile scegliere tra varie tipologie di Postepay:

• Standard

• Postepay Evolution

• Postepay Evolution Business

La standard non prevede costi annuali di gestione, si paga però la somma di 10€ per il suo rilascio.

Invece la Postepay Evolution ha un canone annuale di 10€ ma ha anche un IBAN che permette (come noto) di accreditare e farsi accreditare dei bonifici sulla carta.

E poi come detto c’è la Postepay Evolution Business che ha un costo di gestione di 15€ per il 1° annuo, attraverso questa quota annuale è possibile incassare associando la carta ad un POS o Mobile POS di Poste Italiane o anche, come prevede anche la Postepay Evolution Standard, ricevendo pagamenti attraverso bonifico. Inoltre, attraverso SDD Core e B2B è anche possibile domiciliare le utenze con questa carta.

Il Contact Center di Poste Italiane

Qualunque problema si possa avere con una Postepay, che sia essa Standard o Evolution, il Gruppo Poste Italiane mette a disposizione il numero verde del Contact Center: 803.160 che presenta un assistenza specifica per la carta prepagata rendendo disponibile alla clientela un servizio clienti a parte.

Per cui occorre vedere quale numero verde Postepay contattare a seconda delle necessità e consultare anche gli orari nei quali è possibile discutere con un operatore per ottenere assistenza.

Postepay: L’assistenza generica

Se si ha bisogno di informazioni generiche sui servizi dati da Postepay, oppure qualora voleste ottenere risposte inerenti i costi della carta prepagata fornita da Poste Italiane, il numero verde da contattare è 800 003 322.

I numeri verdi non hanno costi per chi chiama come noto, ma questa è una ragione in più per contattare il servizio clienti che Poste Italiane dedica alle persone che sottoscrivono i suoi prodotti o che hanno domande da porre.

Va ricordato però che chi effettua la chiamata dall’estero, ha a sua disposizione un numero non gratuito, che è lo: 02 82 44 33 33

In tutti e due i casi il servizio clienti è attivo dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 20:00.