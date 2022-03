Quali siti accettano pagamento alla consegna?

I siti con pagamento alla consegna sono:

Zalando.it

Bonprix.it

Pimkie.it

Kiabi.it

Mediaworld.it

Lesara.it

Yoox.com

Pittarosso.com

Adidas.it

Nike.com

Sephora.it

Lightinthebox.com

Kikocosmetics.com

Pagamento alla consegna Zalando

Il pagamento alla consegna su Zalando è previsto e non comporta alcuna spesa aggiuntiva.

Tieni a portata di mano l’ammontare esatto per pagare il tuo ordine., in quanto non si può pagare l’ordine con il bancomat ma solo in contanti.

Assicurati di fare la scelta giusta mettendo pagamento in contanti nel momento in cui effettui l’ordine.

Tutti i siti con pagamento alla consegna

Abbiamo già elencato tutti i siti con pagamento alla consegna e questi soni:

Pagamento alla consegna Amazon

Amazon per evitare ogni tipo ti problema NON PREVEDE IL PAGAMENTO ALLA CONSEGNA.

Inoltre Amazon NON accetta i pagamenti eseguiti con questi strumenti:

Bonifici

Assegni o vaglia postali

Contanti

Buoni libro

Vaglia postali internazionali

Conto Paypal

Conto SKRILL

Pagamento in contrassegno

Trasferimenti bancari

Pagamento alla consegna Shein

Il pagamento alla consegna su Shein NON è PREVISTO; invece sono previsti solo i seguenti metodi di pagamento:

Paypal

Carta di debito/Carta di Credito

Clearpay

Coupon

Pagamento alla consegna Zara

Per quanto riguarda il pagamento alla consegna sul sito di Zara, anche in questo caso non è previsto.

Invece è possibile pagare con le principali carte e forme di pagamento digitali cioè:

VISA

Mastercard

American Express

Paypal

Carta Regalo

Apple Pay

PostePay

Pagamento alla consegna Glovo

Il pagamento alla consegna per Glovo è ammesso ma solo con contanti.

Inoltre si può pagare con le maggiori carte tra cui Visa, MasterCard e American Express.

Tutto per la casa con pagamento alla consegna

Il pagamento alla consegna su Tutto per la casa non è previsto se ordini su internet, è previsto solo nei negozi fisici.

Ikea pagamento alla consegna

Il pagamento alla consegna sul sito Ikea non è ammesso.

Invece sono ammessi i seguenti tipi di pagamento:

Carte di credito

PayPal

Carta regalo IKEA e Carta Reso IKEA

Finanziamento

Mentre si vi recate in negozio potete pagare con:

Carte di credito

Carte di pagamento IKEA

Ticket

Assegni

Finanziamento

Contanti fino ad un massimo di € 999,99

Mondo Convenienza pagamento alla consegna

Per quanto riguarda Mondo Convenienza è previsto il pagamento alla consegna perè dobbiamo distinguere i seguenti casi:

Trasporto e Montaggio:

Carta di credito

Pago Bancomat

Paypal

Assegno circolare

Bonifico bancario

Contanti SOLO per importi complessi inferiori a 1000€

Finanziamento

Ritira al magazzino

Carta di credito

Paypal

Bonifico bancario

Trasporto con corriere

Carta di credito

Paypal

Bonifico bancario

Finanziamento

Siti abbigliamento pagamento alla consegna

I siti di abbigliamento dove è previsto il pagamento alla consegna sono i seguenti:

Pagamento alla consegna Ebay

Su Ebay NON è previsto il pagamento alla consegna, così come non è previsto l’invio di contanti per posta e i servizi di trasferimento di denaro come Western Union o MoneyGram

Invece sono previsti i seguenti pagamenti: