In lavorazione presso il centro operativo postale?

Col termine in lavorazione vuol dire che il pacco da inviare è stato preso in carico, quindi viene trasferito da una sede all’altra con la dicitura in Transito.

Se in consegna significa che il pacco è pronto a essere recapitato al destinatario.

Cosa vuol dire che un ordine è in lavorazione?

Significa che l’ordine viene preparato per la sua spedizione.

Quanto ci mette a spedire Poste Italiane?

Tra i quattro e i sei giorni lavorativi, sabato e domenica esclusi.

In quale ufficio postale si trova il mio pacco?

Per scoprirlo basta recarsi sul sito delle Poste e scegliere la voce Traccia Pacco: inserendo il numero di tracking è possibile scoprire la posizione del proprio pacco postale.

Come ritirare un pacco alle poste senza avviso di giacenza?

Presentandosi alle poste con il documento d’identità e la raccomandata del pacco, che verrà quindi consegnato al destinatario.

Cosa fare se il pacco non arriva?

Inviando la lettera di reclamo online presente alla sezione Contattaci oppure spedendola all’indirizzo dell’ufficio postale di Roma, ovvero Casella postale 160, 00144 Roma.

In alternativa è possibile contattare l’assistenza clienti delle Poste.

Dove vanno a finire i pacchi non consegnati?

Presso il centro smistamento più vicino alla destinazione del pacco: generalmente questo resta in giacenza per 10 giorni, poi rispedito al mittente.

In che orari consegnano le Poste Italiane?

Fino alle 14 la mattina e fino alle 17 la sera dal lunedì al venerdì.

Quando consegnano i pacchi?

Generalmente dal lunedì al venerdì a partire dalla 9 fino alle 18.

Come faccio a sapere se il mio pacco è bloccato in dogana?

Tramite il tracciamento del pacco sul sito del corriere che deve effettuare la spedizione oppure questa situazione viene notificata dal vettore che ha in consegna il pacco tramite mail o telefonata.

Quanto tempo può stare fermo un pacco alla dogana?

Le tempistiche possono essere anche di sette giorni a seconda dei controlli che devono essere svolti dalle autorità competenti.

Come vedere avviso di giacenza?

Recandosi presso l’ufficio postale oppure analizzando la ricevuta che, tramite colore e codice, permettono di capire quale sia il contenuto della stessa.

Quanti tentativi di consegna fa la posta?

Generalmente sono due: successivamente viene consegnato un avviso di giacenza con indicazione della sede, orari e giorni dal quale è disponibile il ritiro.

Che succede se la SDA non trova nessuno a casa?

Viene lasciato un biglietto con l’indicazione della mancata consegna e la ripetizione della spedizione durante il giorno successivo.

Cosa significa in lavorazione presso il Centro scambi internazionale?

Semplicemente che il pacco è sottoposto ai controlli doganali, che possono durare anche sette giorni.

Cosa significa hub nord in transito?

Che il pacco sta venendo spostato dalla sede principale a quella maggiormente vicina al destinatario.

Cosa vuol dire in transito ma in ritardo?

Significa che a causa di problemi di logistica è avvenuto un ritardo che comporta la posticipazione della consegna: la nuova data verrà aggiornata in tempistiche assai rapide.

Cosa vuol dire un pacco in sospeso?

Sono quei pacchi che non avendo reso noto il destinatario, quindi l’indirizzo di consegna, non possono essere recapitati: spetterà al destinatario procedere con il ritiro del pacco.

Cosa vuol dire la spedizione è in lavorazione?

Il pacco è sottoposto a tutte le procedure iniziali che assicurano una spedizione rapida ed efficace.

Quanto ci mette un pacco ad arrivare dal centro operativo postale?

Nella maggior parte dei casi trascorrono dai sette alle due settimane, per poi terminare in tempistiche immediate la consegna.

Cosa vuol dire pacco in attesa?

Il mittente deve inviare nuove disposizioni per la nuova consegna, in quanto la precedente non è andata a buon fine.

Che vuol dire che la spedizione è in transito?

Il pacco viene spedito alla destinazione del centro di lavorazione della città dove risiede il destinatario.

Questo verrà preso in carico e successivamente inviato a destinazione.