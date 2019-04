Registi famosi nati dopo il 1920

La regia di un’opera d’arte è qualcosa di emozionante e di altamente comunicativo, sempre che di opera d’arte si tratti, molti film sono semplici narrazioni ma tutti comunque entrano in categorie narrative.

Lle registe ed i registi sono gli “orchestratori” di una pellicola, di un film, ma quali sono i registi più famosi nati dopo il 1920 che dietro alla macchina da presa hanno prodotto pellicole anche a livello mondiale?

Li andiamo a vedere in un elenco dettagliato a seguire:

Il primo che vogliamo nominare è Sergio Leone, nato nel 1929, regista immensamente importante che lavorò a film di rilevanza internazionale girati a Cinecittà e di genere western forse il suo titolo più famoso fu “C’era una volta il West”.

Altro nome noto è quello del regista Francesco Rosi, nato nel 1922 che con il film “Le mani sulla città” segna un emblema del suo stile, ma tante altre sono state le sue opere cinematografiche note.

E film come:

• Alien

• Blade Runner

• Il gladiatore

Cosa vi dicono?

Ridley Scott colui che ha diretto questi film è nato nel 1937 e basta citare questi titoli per testimoniare il genio di questo regista.

Altro nome famoso è quello di Bernardo Bertolucci nato nel 1941 regista che non ha bisogno di presentazioni, dissacrante e influente anche per molti altri registi a lui successivi.

Francis Ford Coppola nasceva nel 1939 a Detroit nel Michigan, e crebbe a New York. Fra le sue opere più note: Il padrino e Apocalipse Now.

Kubrick, Cameron e Spielberg

Otto anni dopo il 1920 nasceva Stanley Kubrick, il regista era di Manhattan e si rivelò estremamente intelligente anche se non aveva una grande istruzione strutturò scene importanti destinate a film quali Full Metal Jacket e Shining, o ancora, 2001 Odissea nello spazio.

Nel 1954 invece nasceva James Cameron, laureato in fisica, con una passione che lo ha condotto a sfornare gioielli come Titanic e Avatar, due pellicole cult.

Steven Spielberg altro nome “di peso” nella cinematografia, nasceva nel 1946 e la sua è una filmografia davvero sconcertante ed eclettica che spazia tra differenti generi.

Basti pensare a titoli come Lo squalo, o Incontri ravvicinati, ET, La guerra dei mondi, Indiana Jones, Jurassic Park e da non dimenticare l’opera tratta dal romanzo di un autrice eccelsa come Alice Walker: Il colore viola, storia contro il razzismo che fa comprendere perfettamente come questo si intrecci con la misoginia.

Eastwood e Tornatore

Altro nome popolare tra i registi (che in questo caso sono anche attori) troviamo Clint Eastwood nato nel 1930 a San Francisco, tra i suoi film più noti troviamo: “Mystic River” e “Gran Torino”.

E chiudiamo questo elenco d’eccellenza con l’italiano Giuseppe Tornatore, nato nel 1956, regista e produttore cinematografico conosciuto non solo in Italia ma anche all’estero.

Ha vinto l’Oscar con il film Nuovo Cinema Paradiso, ed ha anche diretto La leggenda del pianista sull’oceano e ulteriori altre pellicole eccelse e importanti.

In conclusione va detto che sono stati molti i registi che hanno contribuito alla storia cinematografica del 900 e che nascevano dopo il 1920, alcuni sono stati anche attori, ma a prescindere da ciò il loro lavoro è stato importante per testimoniare i cambiamenti sociali oltre che molto proficuo.