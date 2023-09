Su sinonimo de saturar?

Essere pieno in modo eccessivo, anche con l’aggiunta dell’argomento successivo: gli hanno riempito la mente (con nuovi concetti). ≈ Imbibire, riempire completamente. ‖ Saturare, riempire. ↔ Liberare, svuotare, vuotare.

Qual è il sinonimo di cataste?

Una grande quantità di roba ammassata, come ad esempio una catasta di legna, è sinonimo di ammasso.

L’espressione "caterva" può essere utilizzata come sinonimo di ammasso, anche se è meno comune.

L’espressione "non com." indica che le parole "caterva" e "ammasso" non sono di uso comune nella lingua italiana.

Qual è il sinonimo di statura?

La statura è la caratura di una persona, la sua consistenza e dignità, la sua distinzione e levatura. È la profondità e rilevanza che una persona ha nella società, il suo significato e spessore. La statura è il valore che una persona ha, non solo fisicamente, ma anche moralmente e intellettualmente.

Che cosa vuol dire saturare?

Saturare con eccessivo utilizzo, in modo smodato: s. (o, al contrario, saziarsi) di farmaci, di alcol; il professore si impegnò a saziarlo di chinino (Fogazzaro); in senso figurato, riempire oltre misura la mente di nozioni, concetti, immagini e simili: insegnare la storia non implica saziarsi.

Qual è il sinonimo di oblungo?

Bislungo è un termine che indica qualcosa che è più lungo che largo, mentre rotondo o tondo si riferisce a qualcosa che ha una forma circolare.

Cosa si intende per oblungo?

Bislungo significa che è più lungo che largo, specialmente in rapporto a ciò che viene considerato una misura regolare. Ad esempio, avevo tutto questo lavoro compresso in un quadro bislungo. (Cellini).



Qual è il sinonimo di fluttuare?

Il verbo "fluctuare" (io flùttuo, ecc.; aus. avere) indica il movimento del mare e di ciò che galleggia su di esso, come flottare, ondeggiare o fluitare, nel caso dei tronchi d’albero.

Come si misura la saturazione?

La misurazione della saturazione di ossigeno avviene attraverso un dispositivo medico chiamato saturimetro (ossimetro o pulsiossimetro), che viene posizionato sulla pelle e ha una forma simile a una molletta.

Quando la saturazione e bassa?

Se il livello di ossigenazione è compreso tra il 92% e il 90%, ci sono problemi di ossigenazione e questa è insufficiente. Se il livello scende al di sotto del 90%, c’è una grave carenza di ossigeno, nota come grave ipossia.

Cos’è la saturazione in fotografia?

Nella teoria dei colori e in ambiti come la fotografia, la saturazione o purezza rappresenta l’intensità di una tonalità specifica. Un colore altamente saturo è vivido e brillante, mentre una diminuzione della saturazione lo rende più tenue e incline al grigio.

Cosa vuol dire statura?

La statura è l’altezza del corpo umano quando si sta in posizione eretta, misurata dalla pianta dei piedi fino alla sommità della testa.

Qual è il sinonimo di errore?

I make a mistake, a blunder, a mistake, a slip-up, a misunderstanding, an oversight, an absurdity, a gaffe, a misunderstanding, a blunder, a crab | (fig) a mistake, an aberration, a fault, a sin, a stain, a disgrace.

Qual è il sinonimo di alunno?

giovane che frequenta una scuola o un corso può essere chiamato allievo, discente (nel contesto burocratico), discepolo (nella letteratura) o pupillo (nella letteratura), scolaro.

Qual è il sinonimo di fulmine?

Una scarica elettrica atmosferica violenta, accompagnata da manifestazioni visive e sonore, è chiamata comunemente folgore o saetta. È sinonimo di baleno e lampo.

Cosa significa cataste?

La massa di legna da ardere è costituita da pezzi disposti in ordine, uno sopra l’altro. In Toscana, viene utilizzata come unità di misura di volume per la legna ed equivale a 4,771 m3. Si può anche chiamare "legno o pezzo da catasta", indicando un grosso pezzo di legno destinato alla combustione. In senso figurato, può essere usato scherzosamente per riferirsi a una persona dispettosa o birichina.

Cosa proibita sinonimo?

Che non è ammesso, autorizzato, consentito, off-limits, permesso, tollerato ↔ che è interdetto, proscritto, vietato. Che risulta colpevole, illecito, illegale, indebito, proscritto ↔ che va contro la legge.

Come misurare la saturazione con saturimetro?

Per utilizzare correttamente il saturimetro, basta accenderlo e inserire il dito fino in fondo. Il led si illuminerà nella parte centrale dell’unghia e sarà necessario attendere alcuni secondi per ottenere le letture di saturazione ossigeno e frequenza cardiaca. Il funzionamento di questo strumento è molto semplice e intuitivo.

Come capire se manca l’ossigeno?

La presenza di ipossia può manifestarsi attraverso una serie di sintomi, tra cui capogiri, fiato corto, confusione mentale, mal di testa, tachicardia, aumento della frequenza respiratoria, incremento della pressione sanguigna, difficoltà di coordinazione, problemi di vista e cianosi.

Cosa si misura con il saturimetro?

Il saturimetro è un dispositivo utile per valutare il livello di funzionalità respiratoria, uno dei segni vitali fondamentali da monitorare per mantenere il controllo della propria salute, insieme alla temperatura corporea, alla pressione sanguigna e alla frequenza cardiaca.