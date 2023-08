Qual è il sinonimo di formare?

Un busto di argilla può essere modellato, fucinato, plasmato, sagomato o foggiato. Può anche essere composto o costituito in modo tale da far assumere una figura a uno o più oggetti o persone, come ad esempio nel caso di un circolo che si dispone in modo da formare una figura.

Qual è il sinonimo di forgiare?

[dare forma alla personalità e al carattere di una persona e sim.: f. le anime] ≈ foggiare, formare, fucinare, modellare, plasmare.

Dare forma alla personalità e al carattere di un individuo, e simili, può essere descritto come foggiare, formare, fucinare, modellare o plasmare.

Qual è il contrario di formare?

Opposti a creare Altri opposti: distruggere, smantellare.

Qual è il sinonimo di studiare?

a. [dedicarsi all’apprendimento e all’approfondimento di qualcosa: come l’inglese] ≈ imparare, acquisire conoscenze.

Che fa nascere sinonimo?

creare, originare, promuovere.

Che cresce sinonimo?

Ci sono molti altri sinonimi per il verbo "aumentare", come "salire", "montare", "germogliare", "prosperare", "svilupparsi", "ingrossare", "vegetare", "ingrandirsi" e "dilatarsi".

Come si vede sinonimo?

osservare, notare, individuare, rilevare, esaminare, contemplare, esplorare, scrutare, percorrere con lo sguardo, dare uno sguardo, dare un’occhiata, dare un’occhiata fugace, dare una sbirciata, dare una occhiata veloce, dare una occhiata di sfuggita, dare un’occhiata di passaggio. CONTR non prendere in considerazione, ignorare, trascurare, sottovalutare.

( …

( …

( …

capire, comprendere, percepire, intuire, riconoscere, apprendere, assimilare, afferrare, cogliere, interpretare. …

provare, sperimentare, testare, verificare, esplorare, sondare, valutare, esaminare.

prestare attenzione, fare attenzione, essere vigile, tenere d’occhio, fare caso, fare mente locale. …

in senso ampio

Chi studia molto sinonimo?

Il ragazzo è molto diligente e applicato nello studio. È coscienzioso, diligente, volenteroso e zelante.

Che cosa vuol dire studiare?

Il significato più preciso di studiare è quello di apprendere, cioè acquisire conoscenze che possiamo richiamare alla memoria quando ne abbiamo bisogno.

Qual è il contrario di interessante?

L’appassionante e avvincente si contrappone al banale, fiacco, insapore, insignificante, insipido, insulso, monotono, noioso, ordinario, pesante, piatto, scialbo, e uggioso. Un’alternativa per "stato interessante" potrebbe essere □.

Cosa vuol dire formare?

Modellare la materia per creare un oggetto desiderato è il significato di dare forma. Ad esempio, si può dare forma a un busto d’argilla. Inoltre, si dice che Dio abbia formato il corpo di Adamo utilizzando il fango della terra. In senso figurato, si può dire che una persona è una delle creature più belle mai formate dalla natura, come scritto da Boccaccio.

Cosa si intende per forgiare?

Per creare, produrre e, in senso figurato, modellare: formare le coscienze, le anime, gli intelletti. 2.

Cosa significa su foggiata?

Nel riflesso e nel pronome introduttivo, foggiarsi significa prendere una forma, un aspetto o, figurativamente, un carattere particolare. Ad esempio, il dialetto emiliano fa uno sforzo per assumere una forma adatta alla lingua letteraria, come affermato da Carducci.

Qual è il sostantivo di fucina?

Un laboratorio in cui i metalli vengono lavorati a caldo può essere chiamato officina. D’altra parte, una forgia è un forno aperto utilizzato per riscaldare i pezzi in lavoro.

Chi è lo studioso?

Chi si dedica agli studi o allo studio di una specifica disciplina è chiamato studioso: un illustre studioso; le opinioni e i pareri dei studiosi; uno studioso di linguistica, di semiotica, di astrofisica, di bioetica. Inoltre, è possibile indicare la professione di uno studioso attraverso l’uso del termine "insigne".

Che fa vedere sinonimo?

scoprire, rivelare, esporre, segnalare, delineare, proporre, separare.

Che ho visto sinonimo?

[which is perceived with the eye, through sight] ≈ looked at, observed, seen.

Quali sono i sinonimi di guardare?

Sinonimi per guardare includono considerare, esaminare, ammirare, contemplare, mirare, avvistare, sbirciare, adocchiare, squadrare, guatare, osservare attentamente, fissare lo sguardo e rivolgere lo sguardo. Altri sinonimi di guardare in senso di protezione o sorveglianza sono difendere, proteggere, custodire, vigilare e sorvegliare. Inoltre, guardare può anche essere usato come verbo intransitivo.