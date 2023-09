Da che cosa deriva paziente?

L’origine del termine risale al verbo latino patire, che ha il significato di soffrire o sopportare. Pertanto, un paziente è sia una persona che soffre che una persona paziente. In effetti, la parola pazienza deriva anche da patire.

Cosa significa il termine paziente?

Un paziente, derivato dal latino patiens, che significa "sofferente" o "che sopporta", è una persona che cerca l’aiuto di un medico o di una struttura sanitaria per problemi di salute o per sottoporsi a controlli.

Qual è il contrario di paziente?

‖ calmo, comprensivo, docile, mansueto, mite, tranquillo. ↔ impaziente, insofferente. ↑ intollerante. ‖ inquieto, irrequieto, nervoso.

Come si scrive paziente?

[pa-zièn-te] agg., s. 1 (anche f.) Una persona che è affetta da una malattia e che si sottopone alle cure di un medico SIN ammalato, malato: è importante visitare i pazienti.

Chi è l assistito?

Chi beneficia di assistenza, aiuti, soccorso ecc., viene definito "assistito".

Che cosa vuol dire tenace?

"Tenere" is used to describe a substance that has a strong adhesive force and therefore sticks to other objects and holds them together: a strong glue is a good example of "tenere." In the Venetian arsenal, the glue bubbles during the winter.

Qual è il contrario di astuto?

Opposti di astuto: stupido, ingenuo.

Qual è il contrario di opaco?

inespressivo, ottuso, spento, torpido, vacuo, velato, vitreo, vuoto – acuto, espressivo, luminoso, penetrante, vivace.

Qual è il contrario di inarrestabile?

infrenabile, irrefrenabile. ↔ resistibile. inarrestabile agg. ‖ travolgente, vorticoso.

Che cosa vuol dire fosforescente?

(estens.) [che ha occhi che emettono una luce simile a quella delle sostanze fosforescenti: gli occhi luminosi del gatto]. ≈ brillante, luminescente, scintillante.

Che vuol dire cadente?

Una casa che cade, che sta per cadere; in rovina, malandata: casa in cattive condizioni; muro deteriorato.

Che significa paziente come un bove?

Il paziente è paragonato a un bove, simboleggiando una grande pazienza simile a quella dei frati Certosini.

Che cos’è opaco?

1 Un corpo che non permette il passaggio di radiazioni luminose o di qualsiasi altra natura e che ha un coefficiente di trasparenza pari a zero è chiamato corpo opaco.

2 In senso esteso, si definisce opaco un oggetto o una superficie che non è lucida, come ad esempio una vernice opaca.

Qual è il contrario di spigoloso?

Rude, rough, grumpy, prickly, pointed, rough, cantankerous, ill-tempered, aloof, all edges. ↑ Unmanageable. ‖ Discourteous, distant, rude. ↔ Friendly, kind, amiable, good-natured, cordial, approachable.

Quali sono i materiali opachi?

I materiali opachi, come plastica, legno, pietra e ceramica, costituiscono il tipo più comune di materiale. In questi materiali, la luce non viene principalmente riflessa dalla superficie, ma dispersa all’interno in un volume trascurabile. Inoltre, viene assorbita solo una minima quantità di luce.

Qual è il contrario di rapido?

Il fulmineo è l’opposto del lento, familiaremente chiamato lungo o tardo. Si tratta di un termine utilizzato nel contesto della ferramenta.

Qual è il contrario di ingenuo?

Per comprendere certi concetti, una domanda ingenua, sincera e spontanea può essere equiparata a una domanda astuta, furba e maliziosa.

Cosa significati?

– 1. Il termine "cosa" è il nome più generico e ampio della lingua italiana, utilizzato per indicare tutto ciò che esiste, sia nella realtà che nell’immaginazione, sia in forma concreta che astratta, sia di natura materiale che ideale: tutte le cose presenti nel mondo; la luce che si diffonde velocemente da una cosa all’altra (citazione di Manzoni); tutte le cose.