Dove si trova il numero della Tessera Sanitaria?

Il numero della tessera sanitaria lo si trova nella parte posteriore, in basso a sinistra.

Questo dato è caratterizzato anche dalla rispettiva dicitura che recita 8. Numero della tessera.

Per la registrazione dell’account sul sito sono sufficienti gli ultimi 8 numeri della tessera.

Dov’è numero tessera sanitaria?

Questo dato è situato nella parte posteriore e inferiore sinistra della tessera.

Il suddetto è composto da 20 cifre, suddivise in due gruppi di 10 cifre ciascuno: il primo identifica l’ente che ha rilasciato il documento, il secondo è quello individuale e unico dalla tessera.

Come recuperare il numero della Tessera Sanitaria?

Recandosi sul sito Tessera Sanitaria e successivamente nella sezione Cittadini: successivamente bisogna selezionare l’opzione Tessera Sanitaria ed effettuare l’accesso al portale con uno degli strumenti indicati e in proprio possesso, come per esempio lo SPID.

Come vedere il numero della tessera sanitaria online?

Per conoscere questo dato è sufficiente recarsi sul sito Tessera Sanitaria e nell’Area Riservata: dopo aver effettuato il login con lo SPID è possibile scegliere l’opzione che consente appunto di conoscere questo dato.

Come recuperare il numero della tessera sanitaria di mia figlia?

Per effettuare il recupero sia la figlia minorenne che il genitore devono recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure alla ASL e inoltrare la richiesta.

Questa operazione può essere svolta anche telematicamente sfruttando il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Domande Correlate

Come scaricare la tessera sanitaria cartacea?

Per la versione cartacea, quindi la richiesta di un duplicato, deve essere inoltrata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, alla ASL oppure in un ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come richiedere la tessera sanitaria scaduta di mio figlio?

Anche questa operazione deve essere svolta presso un ufficio ASL o dell’Agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi, prima del rilascio della tessera rinnovata, verrà consegnato un documento provvisorio che ha la stessa validità della tessera sanitaria.

Come richiedere la tessera sanitaria per i figli?

Recandosi presso un ufficio ASL con il certificato di nascita e codice fiscale del proprio figlio: il rilascio del documento è istantaneo.

Come recuperare tessera sanitaria senza SPID?

Qualora non si sia in possesso dello SPID, per recuperare la tessera sanitaria e i dati in essa contenuti è necessario recarsi sul sito web https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp e seguire la procedura che meglio si sposa con le proprie esigenze.

Come stampare la tessera sanitaria cartacea?

Sfruttando l’applicazione web che permette di realizzare una copia del documento in formato PDF.

Questa procedura può essere svolta per quelle tessere con scadenza nel 2020 e negli anni successivi.

A cosa serve la tessera sanitaria cartacea?

Questa versione serve per due scopi specifici, ovvero per comunicare con sicurezza il proprio codice fiscale e per prenotare visite, acquistare farmaci e usufruire di diversi altri servizi sanitari.

Cos’è la tessera sanitaria cartacea?

Questo è un documento personale che ha preso il posto del vecchio codice fiscale e viene rilasciato e consegnato a tutti coloro che hanno diritto alle varie tipologie di servizi che vengono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Come si rinnova la tessera sanitaria scaduta online?

Direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, inserendo gli appositi dati anagrafici e il codice fiscale nei campi richiesti.

Quanto tempo prima Arriva la nuova tessera sanitaria?

Dopo aver effettuato la richiesta viene avviata la fase di lavorazione che richiede otto giorni e successivamente ne occorrono altri dieci, i quali sono necessari al servizio di consegna scelto dall’Agenzia delle Entrate per il recapito della tessera presso l’abitazione del richiedente.

Quali documenti sono necessari per rinnovare la tessera sanitaria?

Per la richiesta di rinnovo della tessera sanitaria sono necessari il documento d’identità e il codice fiscale.

Inoltre è importante conservare anche l ricevuta di richiesta nuova o rinnovo del documento.

Per una persona extracomunitaria è richiesto anche il permesso di soggiorno con validità.

Cosa si deve fare per richiedere la tessera sanitaria?

Se il documento non è stato recapitato è consigliato recarsi presso un ufficio ASL oppure telefonare al numero verde 800.030.070: in entrambi i casi si otterranno le risposte in merito all’eventuale ritardo riscontrato nella consegna del documento o su altre problematiche.

Dove viene rilasciata la Tessera Sanitaria?

La ASL comunica al sistema della Tessera Sanitaria la richiesta del soggetto che deve rinnovare il documento oppure che necessita di una nuova copia.

Successivamente il compito viene affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si occupa di generare la tessera sanitaria, che poi verrà spedita al richiedente.

Come fare la fotocopia della Tessera Sanitaria?

Questa operazione può essere effettuata con la propria stampante oppure in cartoleria o recandosi sul sito web www.sistemats.it dove è possibile sfruttare la versione del documento in PDF e successivamente stamparlo.

A cosa serve attivare la tessera sanitaria?

Oltre ai vari servizi prima citati, quindi acquisto di farmaci e prenotazione delle visite, la tessera sanitaria attiva permette di consultare i fascicoli di un eventuale ricovero, i farmaci che sono stati assunti fino a quel periodo e conoscere quali sono le esenzioni di cui si ha diritto.

A cosa serve il numero di tessera sanitaria?

Le ultime 10 cifre della tessera sanitaria sono identificative del titolare del documento, quindi gli permettono di essere riconosciuto e accedere ai diversi servizi e registrare lo storico delle suddette richieste.

Come arriva la tessera sanitaria raccomandata?

Mediante la posta grazie alla comunicazione della residenza del richiedente da parte del Comune all’Agenzia delle Entrate.

Come rinnovare la carta d’identità scaduta?

Presentandosi presso il proprio Comune di residenza con la vecchia carta d’identità, una fototessera e un documento in corso di validità, come la tessera sanitaria.

Inoltre è possibile presentarsi anche con una persona di fiducia per la conferma dell’identità del richiedente.

Chi rilascia il duplicato della Tessera Sanitaria?

L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate rilascia il duplicato della tessera sanitaria dopo aver ricevuto la richiesta da parte dell’ASL sfruttando la piattaforma Sistema Tessera Sanitaria.

Qual è il codice identificativo?

E’ il numero identificativo che si trova nella parte frontale, che tende a essere stampato in rilievo proprio per evitare confusione con le altre informazioni numeriche presenti nella medesima.

Come leggere il codice a barre della tessera sanitaria?

Semplicemente sfruttando l’app CodiceFiscale+ che, grazie all’ausilio della fotocamere del telefono, riesce a scansionare il codice e quindi a risalire ai dati del soggetto che svolge questa operazione.

Come aggiornare dati tessera sanitaria?

Recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate con un documento in corso di validità ed esprimendo la variazione dei dati da sostituire in quanto questi potrebbero essere vecchi o errati.