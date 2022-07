Cosa è la FFF challenge?

È una sfida che fanno le ragazze e che consiste nella totale assistenza dai rapporti sessuali.

Questa serve per mettere a dura prova il proprio temperamento e la resistenza agli stimoli del corpo.

Quanto dura la FFF?

Nella maggior parte dei casi questo tipo di sfida dura un mese e deve essere documentata affinché questa sia valida.

Quando è la FFF Challenge per le ragazze?

La Finger Free February è una challange di astinenza sessuale che viene effettuata durante il mese di febbraio da parte delle ragazze.

Cos’è la FFF Challenge per le ragazze?

È una sfida contro loro stesse e la loro voglia di sesso nonché un giusto metodo per dimostrare la loro tenacia e di che pasta sono fatte le ragazze.

Questo tipo di sfida, come suggerisce il nome stesso ovvero Finger Free February, viene svolta durante il mese di febbraio.

Cosa sono le challenge on line?

Sono delle sfide che, generalmente, vengono lanciate online a persone che si suppone non riescano a superarle.

Le suddette sfide devono essere necessariamente essere svolte con filmati e foto che testimoniano appunto lo svolgimento delle medesime.

Come si chiama la NNN per le ragazze?

Questo tipo di sfida al femminile prende il nome di FFF, ovvero sfida dell’astinenza sessuale di febbraio.

Chi fa la NNN?

È una sfida, generalmente maschile, che prevede l’astinenza totale di rapporti sessuali, con il partner oppure con la masturbazione, per tutto il mese di novembre.

Cos’è la NNN su TikTok?

È una sfida, per la precisione No Nut November, durante la quale non deve esserci eiaculazione maschile per tutto il mese.

Tale sfida viene lanciata su TikTok e documentata.

Che sfida fanno i ragazzi a novembre?

La NNN, ovvero il maschile della FFF di febbraio dedicata alle ragazze: questa si svolge a novembre e prevede l’astinenza da ogni rapporto sessuale.