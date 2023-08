Cosa contiene il protocollo sanitario redatto dal medico competente?

Il protocollo sanitario è stabilito dal medico competente in base ai pericoli specifici presenti sul luogo di lavoro, prevedendo esami specialistici per i lavoratori che siano il meno invasivi possibile e mirati alla valutazione dei rischi.

Chi stabilisce il protocollo di sorveglianza sanitaria?

Il programma di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica è stabilito e attuato dal medico competente in conformità al 242 d. lgs. 81/2008. I criteri e i protocolli si basano sull’evidenza.

Chi redige il piano di sorveglianza sanitaria?

Il Medico Competente si occupa di programmare e condurre la Sorveglianza Sanitaria all’interno di ogni Azienda, seguendo un Protocollo Sanitario personalizzato.

Cosa significa quando il medico competente esprime un giudizio di idoneità parziale con limitazioni?

A volte può accadere che il medico competente non abbia una conoscenza approfondita delle attività svolte dal lavoratore o dei rischi a cui è esposto, quindi potrebbe formulare un giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione, anche se commettendo degli errori.

Quando il medico competente effettua gli accertamenti sui lavoratori?

Il datore di lavoro informa il medico competente affinché esegua una visita medica periodica quando si verifica un cambio di mansione e la nuova mansione comporta rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Quando si effettua la sorveglianza sanitaria?

A partire dal 1981, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria nelle aziende in cui i lavoratori sono esposti a fattori di rischio professionali, come la movimentazione manuale dei carichi, l’utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, le condizioni climatiche avverse, il rischio biologico, chimico, l’esposizione a campi elettromagnetici e il rumore.

Che tipo di visite fa il medico competente?

a) Una visita medica preventiva viene effettuata per verificare se ci sono controindicazioni al lavoro assegnato al lavoratore, al fine di valutare la sua idoneità per quella specifica mansione.

b) Una visita medica periodica viene effettuata per controllare lo stato di salute dei lavoratori e determinare se sono idonei per la mansione specifica.

Cosa si intende con l’espressione idoneità parziale alla mansione?

b) una capacità parziale, che dipende da fattori legati al rischio professionale, come l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale, o da alcune limitazioni che possono influire negativamente sul lavoro svolto (ad esempio, divieto di lavorare su superfici rialzate o scale), o infine dalla presenza di…

Cosa significa idoneo con limitazioni?

IDONEO CON LIMITAZIONE O PRESCRIZIONE: il lavoratore ha alcune restrizioni nell’esecuzione delle attività previste dal suo ruolo e deve adottare specifiche precauzioni nel svolgimento di tali compiti; spetta al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e l’RSPP, valutare se tali limitazioni permettano ancora al lavoratore di svolgere il suo lavoro in modo sicuro e adeguato.

Quando la visita medica non è consentita?

Le visite mediche di cui al secondo comma non sono consentite in fase pre-assuntiva o per accertare stati di gravidanza, come previsto dalla normativa vigente.

Chi definisce il protocollo sanitario per la gestione della sorveglianza sanitaria?

The competent doctor plans and carries out health surveillance through specifically defined health protocols for each facility, written down in the specific attachment of the DVR and based on general guidelines defined by competent doctors.

Chi fa la stesura del DVR?

Il documento di valutazione dei rischi è preparato dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico competente (se nominato in base all’attività lavorativa), dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Chi sono i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria?

Tutti i lavoratori e gli equiparati, come ad esempio soci lavoratori, stagisti, tirocinanti e apprendisti, che sono esposti anche a un solo rischio, devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.

Cosa comprende il protocollo di sorveglianza sanitaria?

Il protocollo di sorveglianza sanitaria consiste in una serie di visite mediche, test diagnostici specialistici e di laboratorio, informazioni sanitarie e misure adottate dal medico per proteggere la salute dei lavoratori dai rischi sul luogo di lavoro.

Chi ha l’obbligo della sorveglianza sanitaria?

Secondo il DLgs 81/08, il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori che rientrano nella definizione di soggetti aziendali e che operano all’interno dell’organizzazione.

Quale figura deve procedere alla valutazione di tutti i rischi esistenti in azienda?

Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, si occupa della valutazione dei rischi.

Cosa succede se il medico del lavoro non da idoneità?

Secondo la dottrina, è generalmente accettato che l’incapacità permanente possa portare alla risoluzione del contratto. Lo stesso può accadere anche in caso di impossibilità parziale, purché il datore di lavoro dimostri che è impossibile per l’azienda assegnare al lavoratore un’attività appropriata.

Quali sono gli obblighi Indelegabili del datore di lavoro?

In base all’articolo 17, il datore di lavoro deve adempiere ai seguenti obblighi che non possono essere delegati: condurre la valutazione dei rischi a cui i lavoratori sono esposti e compilare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Cosa fare se il medico del lavoro non da idoneità?

L’individuazione dell’inidoneità sopravvenuta può essere effettuata sia dal medico competente previsto dalla normativa sulla sicurezza, sia dalla commissione medica istituita presso l’ASL. È possibile che sia il dipendente stesso a segnalare l’inidoneità, inviando una lettera di richiesta di cambio mansioni per motivi di salute.