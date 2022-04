Quando si rientra a scuola dopo pasqua?

Secondo quanto sostenuto da Mario Draghi, le scuole riaprono fino alla prima media il giorno sette aprile con presenza in aula.

Quando ci sono le vacanze di Pasqua?

Quest’anno Pasqua è il 17 aprile, quindi le vacanze avranno inizio il giorno sabato 16 aprile fino al 18, ovvero Lunedì dell’Angelo, compreso.

Chi rientra a scuola dopo Pasqua 2021?

Dopo Pasqua 2021 a rientrare a scuola saranno tutti i bambini fino alla prima media, comprese le scuole nelle zone rosse, mentre per gli istituti superiori l’apertura con presenza in aula avverrà solo nelle zone bianche, arancioni e gialle.

Chi torna in classe dopo Pasqua?

Tutti i bambini delle scuole elementari fino alla prima media nelle zone rosse, mentre nelle zone arancioni anche fino alla terza media con presenza in aula.

Per quanto riguarda le scuole superiori, il massimo della presenza in aula nelle zone arancioni è compreso tra il 50 e il 75% degli studenti per aula, quindi su una classe di 20 studenti quelli presenti in aula possono essere al massimo 15.

Quando si torna a scuola nel Lazio dopo Pasqua?

Lunedì 29 marzo in quanto nella regione Lazio i contagi registrati sono molto bassi e questo permette la frequentazione delle diverse scuole dell’obbligo con presenza in aula.

Quando si rientra a scuola in Lombardia dopo Pasqua?

Secondo quanto sostenuto da Draghi, anche in Lombardia le scuole apriranno nuovamente lunedì 7 aprile.

Quali scuole riapriranno dopo Pasqua?

Gli asili, le scuole elementari e la prima media torneranno a essere aperte dopo Pasqua.

Le seconde e terze medie e le superiori solo dopo che la situazione dei contagi sarà nuovamente sotto controllo e la percentuale scenderà drasticamente.

Quando riaprono le scuole a Roma dopo Pasqua?

A Roma anche le scuole superiori saranno nuovamente aperte e gli studenti potranno fare il tampone gratuitamente prima di entrare in classe.

Ovviamente apriranno anche tutte le altre scuole.

Quando le superiori tornano a scuola dopo Pasqua?

Solamente quelle delle zone arancione, bianca e gialla e con una presenza in aula compresa tra il 50 e il 75%.ic