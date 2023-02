A cosa corrisponde la taglia 46 italiana?

La taglia 46 europea corrisponde alla 50, mentre se si considerano le taglie americane, in questo caso alla 60.

Che taglia è la 46 da uomo pantaloni?

Per la precisione si parla di un pantalone lungo tra i 114-116 centimetri e con girovita pari a 115 massimo 119 centimetri.

A cosa corrisponde la taglia M?

Si tratta della 46-48 italiana con torace grande massimo 96 centimetri.

Per i pantaloni la circonferenza della M è pari a 78 massimo 88 centimetri.

Che taglia è 46 reggiseno?

Si tratta della nona italiana.

Che taglia è la 30 in Italia?

In questo caso si parla della 44 italiana, quindi di una taglia generalmente utilizzata dalle donne con fianchi fino a 99 centimetri e girovita fino a 75 centimetri.

A cosa corrisponde la seconda di reggiseno?

Si tratta della 32 inglese, con sottoseno compreso tra i 68 e

72 centimetri.

Come capire che taglia di pantaloni?

La taglia dei pantaloni è composta da due numeri espressi in pollici: il primo indica la larghezza del girovita e il secondo della lunghezza delle gambe.

A cosa corrisponde la 2B?

A un seno con grandezza massima pari a 85 centimetri.

A cosa corrisponde la taglia 42?

Se europea, alla 46 italiana, mentre quella americana trova corrispondenza con la 56 italiana.

Che taglia è 31×30?

Alla taglia 48 italiana.

Che taglia è la 31?

Alla 35 italiana o alla 45 se si tratta di una taglia americana.

A cosa corrisponde una 28×34?

Alla larghezza della circonferenza del girovita.

Per conoscere la taglia italiana basta aggiungere il coefficiente 14, quindi questa taglia è una 42 italiana.

Come si calcolano le taglie europee?

Ogni taglia europea divide o moltiplica, per le piccole o grandi misure, il coefficiente preso in considerazione.

Una 32 viene definita come taglia small 16 e 64 extra large.