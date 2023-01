Quale parametro viene valutato nella caratterizzazione del microclima?

Questi sono la velocità, la temperatura e l’umidità dell’aria.

Cosa include la valutazione del microclima?

Oltre ai dati prima citati, anche i vari parametri di comfort generali e quelli stabiliti da ogni persona che opera presso una struttura vengono accuratamente valutati.

Quindi un valore elevato indica un buon microclima.

Quali sono i parametri che regolano il microclima?

Sono quelli che condizionano lo scambio di temperatura tra ambiente e persone.

Dove si trova il microclima?

In zone come le città, quindi modificate dall’uomo, o altre completamente naturali, dove vi sono elementi che modificano alcuni parametri relativi alla temperatura e non solo dell’aria.

Quali tra i seguenti fattori influenzano il microclima?

La temperatura dell’aria, quella media radiante, la velocità dell’aria e il grado di umidità influenzano il microclima.

Come viene definito nella normativa il comfort ambientale?

Sono quei parametri di percezione che vengono stabiliti dagli individui in base alla relazione con l’ambiente che li circonda.

Che cos’è il comfort termoigrometrico?

Quando un individuo non percepisce troppo caldo o freddo, quindi è in una condizione di benessere ottimale.

Quali sono le condizioni di benessere termoigrometrico ottimali?

Secondo le normative un ambiente ottimale è quello della classe A, che possiede un valore di PMV compreso tra -0,2 < PMV < 0,2.

Quando si valutano i rischi connessi al microclima si prende in considerazione

principalmente?

Quando quel luogo è frequentato da molte persone che potrebbe quindi subire un’alterazione e rendere il microclima molto meno piacevole del previsto.

Come misurare il microclima?

Per effettuare tali controlli occorre utilizzare degli strumenti indicati dalla normativa UNI EN ISO 7726:2002 ovvero gli Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche.

Cosa misurano gli indici Fanger?

Gli indici sono il PMV, ovvero il voto medio previsto, il PPD, che esprime le persone insoddisfatte di quell’ambiente.

Inoltre il PMV esprime anche l’indice di gradimento nei confronti di quell’ambiente.