Dove posso comprare tena lady?

I prodotti TENA Lady possono essere acquistati presso rivenditori come supermercati, farmacie e parafarmacie, oltre che online.

Quanto costano i Tena Lady?

Il prezzo migliore su idealo per Tena Lady Extra è di € 2,09 nel mese di giugno 2021.

Chi produce Tena lady?

TENA è una delle multinazionali leader per l’igiene personale che commercializza prodotti per la cura della persona in oltre 100 Paesi. Essity è il marchio di questa azienda.

Cosa significa Nuvenia?

Nuvenia, il marchio di assorbenti della multinazionale svedese Essity, ha deciso di portare in Italia la campagna ‘Viva la Vulva’. L’obiettivo di questa iniziativa è incoraggiare le donne italiane ad amare e prendersi cura della propria zona intima, superando gli imbarazzi e sfatando le credenze sbagliate che circondano il tema. Questa campagna, che inizialmente era stata pianificata per i marchi Libresse e Bodyform all’estero, è stata adattata per il mercato italiano da Nuvenia.

Chi ha fatto pubblicita Nuvenia?

La strategia dietro la campagna di Nuvenia ed Essity.

Qual’è la pubblicità della Nuvenia?

La campagna "Viva la Vulva" promossa da Nuvenia ha presentato una mostra collettiva di artiste internazionali presso lo spazio Six di Milano dal 9 all’11 ottobre.