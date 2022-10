Come si vince al simbolotto?

Si vince in base al numero di simboli indovinati e dalla giocata effettuata, indipendentemente dall’ordine di estrazione.

Quanto si vince con 2 simboli al Simbolotto?

Con 2 simboli si vince un euro puntando la stessa somma di denaro, quindi si recupera la giocata effettuata.

Quanto si vince con tre simboli?

Giocando un euro con tre simboli si vincono cinque euro, quindi si moltiplica per cinque la giocata.

Quanti simboli devono uscire per vincere al Simbolotto?

Almeno due simboli: ciò dipende poi dalla giocata che viene effettuata.

Quanto si vince con 4 simboli al Simbolotto?

Con quattro simboli la puntata deve essere moltiplicata per 50, quindi con 2 euro si vincono 100 euro.

Come si vince con Simbolotto al Lotto?

Proprio come nel Lotto, si vince in base al numero di simboli indovinati sulla ruota giocata: l’estrazione dei numeri del Lotto non incide sulla vittoria.

Quanto si vince ambo su terno?

L’ambo sono 2 numeri mentre il terno 3: minori sono le ruote, maggiore è la vincita.

Puntando un euro su tutte le ruote, un terno permette di vincere 8,33 euro.

Quanto si vince 3 numeri al 10 e lotto?

45 euro giocando una somma di denaro non eccessivamente elevata.

Quanto si vince con un terno secco da due euro?

Il terno secco vale 4500 volte la puntata, che deve essere divisa per il numero di ruote su cui si gioca.

Quanto si vince al lotto con 50 centesimi?

Dipende dalla combinazione e dal numero di ruote giocate: minori sono e superiore è la combinazione, maggiormente elevata sarà la vincita.

Quanto si vince con un ambo secco?

Con l’ambo secco si moltiplica la giocata per 250 euro e questa va poi divisa per il numero di ruote su cui si gioca.

Quanto paga un terno?

4500 volte la puntata divisa per le ruote giocate: su tutte e 10, con 1 euro giocato, si vincono 450 euro.

Quanto paga un terno secco da € 1?

450 volte la puntata, quindi 450 euro.

Quanto si vince con 1 euro sulla quaterna?

Il moltiplicatore della quaterna è di 12 mila volte, quindi con un euro si vincono 12 mila euro a patto che si giochi su una sola ruota: se si gioca su tutte la vincita va divisa per 10, quindi 1.200 euro.

Quanti ambi si possono fare con 90 numeri diversi?

Circa 4 mila ambi, come riportato nello schema delle giocate differenti che possono essere effettuate.

Quante cinquine si possono fare con i 90 numeri del lotto?

Circa 50 mila combinando i 90 numeri tra di loro.

Qual è il numero più fortunato?

Il numero 3, che oltre a essere quello maggiormente estratto, viene associato alla Trinità ecclesiastica in Italia.

Quanto paga l’ambata su tutte le ruote?

25 euro in quanto il moltiplicatore di 250 viene diviso per le 10 ruote del gioco: perciò con un euro si vincono 25 euro per l’ambo.