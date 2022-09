Com’è andata o come è andata?

La forma corretta, secondo la grammatica, è com’è, quindi con l’apostrofo: solo in pochi casi questa regola non viene rispettata.

Com’è o come è Treccani?

Secondo il dizionario italiano Treccani, entrambe le forme possono essere utilizzate e scritte senza riscontrare problemi.

Come si scrive com’era o come era?

In entrambi i modi: non si può invece scrivere com era, perché a differenza di qual è, non vi è l’elisione corretta.

Che cos’è si scrive con l’apostrofo?

Si scrive con l’apostrofo se si fa riferimento a un oggetto femminile: in caso contrario bisogna scriverlo senza.

Come è o come?

Si possono utilizzare entrambe le forme ma, trattandosi di una semplice regola per semplificare la fonetica, è meglio scrivere la versione con l’apostrofo

Come si scrive qual è?

In questo caso si scrive senza apostrofo perché si verifica un’apocope vocalica, ovvero è come se ci fosse una consonante al posto della vocale del verbo essere.

Che cosa è o che cos’è?

Sarebbe meglio scrivere con l’apostrofo, anche perché la versione cosa è giunge tardi nel nostro vocabolario e modo di parlare, lasciando invece spazio alla modalità con apostrofo.

Che cos’è l’apostrofo scuola primaria?

L’apostrofp è un segno grafico che si pone quando è presente l’elisione, ovvero quando una parola termine a la successiva inizia con la medesima vocale.

Quindi, in questo caso, è necessario considerare le diverse parole, facendo decadere la vocale dalla prima delle due.

Come frasi?

Il caldo oggi è torrido, come se avessero aperto un forno gigante e lasciato uscire aria calda.

Sei freddo come il ghiaccio.

Hai degli occhi verdi come lo smeraldo.

Com’è o come è Crusca?

Anche secondo l’Accademia della Crusca la versione migliore da scrivere, nonché quella corretta, è con l’apostrofo.

Quale è o qual è?

Trovandosi di fronte a una vocale, quale perde la sua lettera E e diviene qual, senza però dover aggiungere l’apostrofo, regola importante da tenere a mente quando si scrive.

Come si scrive qual è accademia della Crusca?

Qual, esistendo in forma autonoma e quindi non solo da utilizzare con il verbo essere, deve rimanere tale, quindi secondo l’Accademia della Crusca, è fondamentale non mettere l’apostrofo, dato che si tratta di un errore.

Quando ci vuole l’apostrofo?

Nel momento in cui vi è un’elisione e la parola successiva è di genere femminile.

Che cos’è che cosa in analisi grammaticale?

E’ utilizzato come pronome, al posto di ciò, di quelle e di altri.

Quando si mette un con l’apostrofo e un senza apostrofo?

L’apostrofo deve essere messo quando la parola che segue è femminile e inizia per vocale, mentre in tutti gli altri casi non è necessario porlo.

Come si scrive una alunna?

Alunna è un nome femminile e l’articolo una termina con la lettera A.

Quindi si scrive un’alunna.

Come si scrive come eri?

Si può scrivere sia con che senza l’apostrofo, in quanto entrambe le forme sono corrette.

Dov’è o dove è?

Anche in questo caso è possibile scriverlo in entrambi i modi, anche se il migliore è sicuramente quello con l’apostrofo.

Come per dire o come a dire?

Sostituendo il Quasi, Come per dire o Come a dire sono entrambe forme corrette.

Come si scrive non è?

Si scrive sempre maiuscolo se si riferisce alla terza persona singolare e inoltre è necessario l’apostrofo se preceduto da articolo indeterminato e da soggetto o complemento femminile.

Come si scrive come va?

Senza apostrofo o accento dato che si tratta di una forma indefinita del verbo andare.