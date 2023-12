Chi sono i nipoti di primo grado

Condividere esperienze uniche: i nonni possono far conoscere ai nipoti nuove attività o hobby che altrimenti non avrebbero scoperto. Che si tratti di insegnare loro come cucinare una ricetta speciale della famiglia o portarli in avventure come il campeggio o le visite ai musei, queste esperienze condivise creano ricordi duraturi e favoriscono una relazione più stretta.