Che cosa sono le tarme?

Tarma è un termine usato per descrivere diverse specie di farfalle della famiglia Tineidae che si nutrono di tessuti come lana, seta e cotone, così come di altre sostanze contenenti cheratina.

Come si vedono le tarme?

Quali sono le tarme dei tessuti più comuni? La tarma della lana e delle pellicce è una delle più note. L’insetto adulto ha un corpo marrone, più chiaro nel maschio, e le ali anteriori grigie o marroni scure con tre piccole macchie nere. Le ali posteriori, invece, sono biancastre e frangiate.

Cosa fa la tarma?

Il bruco della tarma è noto per essere un parassita dannoso. Si nutre di tessuti e fibre naturali e può trasformare la cheratina, una proteina che si trova in capelli, peli e lana, in cibo.

Come arrivano le tarme in casa?

Le tarme di solito arrivano da dove? In genere, le tarme entrano nei nostri armadi tramite un singolo indumento infettato, come ad esempio un acquisto vintage o di seconda mano. In alcuni casi possono anche entrare volando dalla finestra, soprattutto se ci sono cabine armadio in casa con ambienti ampi e spesso aperti.

Come disinfestare la casa dalle tarme?

Per eliminare le tarme, si possono utilizzare trappole collanti con feromoni specifici per attirare e intrappolare le farfalline, prevenendo così l’accoppiamento tra gli insetti. Inoltre, è consigliato passare frequentemente l’aspirapolvere su tappeti, battiscopa e in ogni altro luogo dove le tarme possono annidarsi.

Come risolvere il problema delle tarme?

Apri gli armadi e sostituisci le palline di naftalina con stecche di cannella o sacchetti di cannella in polvere e altre spezie, come chiodi di garofano e foglie di alloro. Puoi anche utilizzare olio essenziale di lavanda per combattere le tarme.

Come capire se ci sono tarme nell’armadio?

In più, è facile riconoscere la presenza di tarme negli armadi attraverso l’osservazione dei fori frastagliati e dei piccoli "tubi di seta" che le larve di lepidottero depongono. Nonostante le larve siano molto piccole, con un’attenta osservazione è possibile individuarle soprattutto tra vecchie coperte e altri tessuti.

Dove si annidano le farfalline?

Le farfalline in casa e in cucina provengono da uova o larve che si nascondono negli imballaggi di zucchero e farina, così come nei sacchetti di mangime per uccelli e roditori. Questi sono i veicoli di contaminazione più comuni e permettono alle farfalline di colonizzare gli ambienti domestici in poco tempo.

Come eliminare le larve di tarme?

Per affrontare un’infestazione di tarme dei vestiti, è consigliabile iniziare rimuovendo ogni cosa dall’armadio e passando un panno imbevuto di detersivo su tutte le superfici per eliminare le larve. È importante prestare particolare attenzione agli angoli e al soffitto durante questa operazione. Successivamente, lavare tutti i vestiti per assicurarsi di eliminare completamente le tarme. Un’altra opzione è quella di congelare gli oggetti infestati, poiché le temperature sotto lo zero possono uccidere le larve.

Dove fanno le uova le tarme?

Le uova delle tarme di solito entrano negli armadi attraverso gli indumenti, quindi è importante tenere i vestiti puliti. Le tarme sono attratte dalla lana, ma preferiscono infestare gli armadi se i vestiti presentano macchie di cibo e altri oggetti commestibili.

Come eliminare le tarme da un tappeto?

Per prevenire danni causati dalle tarme, è consigliabile aspirare regolarmente il tappeto sia davanti che dietro. Inoltre, è importante eseguire un lavaggio igienizzante specifico antitarme ad acqua ogni due anni. Queste pratiche aiutano a mantenere la bellezza e il valore economico dei tappeti.

Dove si nascondono le tarme?

Le larve della tarma si nascondono principalmente nella farina, nei cereali, nel riso, nelle noci e in altri alimenti secchi. Tuttavia, è consigliabile controllare anche le crocchette degli animali domestici, nonché gli angoli e gli spigoli degli armadietti della dispensa per individuare eventuali ciuffi di sostanze filamentose sottili.

Come riconoscere le uova di tarme?

Le dimensioni delle tarme raggiungono circa i 6 mm e durante i 3 mesi di vita possono deporre un massimo di 300 uova. Le uova hanno un aspetto ovale, sono di colore avorio e si schiudono solo quando le condizioni di umidità e temperatura sono favorevoli, il che rende spesso difficile l’eliminazione completa di questi parassiti.

Come eliminare le farfalline in casa?

Una scorza di arancia o limone infilzata con chiodi di garofano può essere utilizzata per tenere lontane le tarme dalla pasta.

Una soluzione di acqua calda e aceto o bicarbonato di sodio può essere utilizzata per pulire regolarmente la dispensa, offrendo un efficace rimedio naturale.

Come sterminare le farfalline in casa?

Ecco alcune soluzioni che ho adottato:

Ho deciso di profumare la dispensa con delle foglie di alloro per allontanare le tignole. Per profumare l’arancia, ho utilizzato dei chiodi di garofano, inserendoli anche nella scorza. Ho scoperto che gli olii essenziali di lavanda, menta, citronella o eucalipto possono essere utili.

Cosa attira le farfalline in casa?

Probabilmente ti sarà capitato almeno una volta di trovarsi a casa con un’invasione di farfalline nella dispensa. Questi insetti sono attratti da cibi come pasta, farina, semi e biscotti secchi.

Come capire se ci sono tarli nel legno?

I segni di infestazione dei tarli possono essere identificati principalmente attraverso i fori di sfarfallamento. Questi piccoli buchi, causati dal tarlo adulto durante la fase di emergenza, sono facilmente visibili sulla superficie del legno.

Come sono le farfalline delle tarme?

Le tarme, come le cimici verdi o asiatiche, si presentano in diverse varietà. Assomigliano a piccole farfalle con corpi sottili e ali marroni. Le farfalline sono di piccole dimensioni, con un’apertura alare di 10 mm e un colore uniforme che tende al marroncino-grigiastro chiaro.

Come debellare tarme del legno?

Per eliminare il tarlo dai mobili o altri oggetti movimentabili, è possibile metterli all’interno di un pallone in PVC. Successivamente, si deve fare il vuoto d’aria utilizzando una pompa e poi immettere anidride carbonica fino a saturazione. Infine, bisogna mantenere la temperatura controllata per un periodo di 18 giorni. Con questi passaggi, il tarlo sarà eliminato efficacemente.